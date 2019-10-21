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Dünya

YPG/PKK sempatizanları çekilen ABD güçlerini protesto etti

Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki YPG/PKK sempatizanları, bölgeden çekilen ABD güçlerini taşıyan tırlara domates ve patates attı.

Mohamad Misto,Selen Temizer   | 21.10.2019
YPG/PKK sempatizanları çekilen ABD güçlerini protesto etti Fotoğraf: Yunus Keleş

Kamışlı,Ankara

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki örgüt taraftarları, Haseke'deki üslerinden çekilen ABD güçlerini taşıyan tırların geçişi sırasında patates ve domates fırlattı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

Suriye'de Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, ABD ordusu dün gece Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başlamıştı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı, 2012'den bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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