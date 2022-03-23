YPG/PKK’lı teröristlerin Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği havan saldırısında 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.
Azez
Halep'in kuzeybatısında terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Meranaz’dan Kilis’in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine havan saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edilirken ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Tel Rıfat’ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin 27 Şubat'ta Azez ilçe merkezindeki hastaneye düzenlediği roketatar saldırısında 1 sivil yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.