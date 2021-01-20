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Dünya

YPG/PKK işgalindeki Münbiç’ten Bab’a sokulmaya çalışılan bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç’ten kaçak yollarla, terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.

Ömer Koparan   | 20.01.2021
YPG/PKK işgalindeki Münbiç’ten Bab’a sokulmaya çalışılan bir milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Fotoğraf: Mutez Muhammed/AA

El Bab

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusunda yer alan Hamran bölgesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce, şüphelenilen tırda yapılan aramalarda sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi. 

SMO kaynakları, uyuşturucu hapların, Esed rejimi bölgesinden Bab bölgesine gönderildiğini aktardı.

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