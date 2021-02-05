YPG/PKK Deyrizor'da çocuğuyla alıkonulan babaya böbreğinin biri çalışamaz hale gelene kadar işkence yaptı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte suçsuz yere YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.
Deyru z Zor
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.
Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.
Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.
İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.
AA, YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.