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İçişleri Bakanı Soylu, konuşuyor
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Dünya

Yolsuzlukla suçlanan Moritanya'nın eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz nezarette tutuluyor

Moritanya'nın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz'in, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle ifadeye götürüldüğü ve halen nezarette olduğu bildirildi.

Alaattin Doğru   | 19.08.2020
Yolsuzlukla suçlanan Moritanya'nın eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz nezarette tutuluyor

Dakar

Ulusal basındaki haberlere göre, Moritanya'nın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz, pazartesi evine gelen polislerin eşliğinde başkent Novakşot'taki Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğüne giderek hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ifade verdi.

Abdulaziz'in avukatı Takioullah Eidda yaptığı açıklamada, müvekkilinin nezarette tutulduğunu ve ifade verirken yanında bulunmasına izin verilmediğini belirtti.

Öte yandan ülke tarihinde, ilk defa eski bir cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı.

Parlamentoda oluşturulan bir komite, Abdulaziz hakkında petrol gelirlerinin kötü yönetimi, devlete ait gayrimenkullerin satılması ve kamuya ait bir şirketin tasfiyesi gibi yolsuzluk suçlamalarına dair soruşturma açmıştı.

Komite, temmuz ayı başında Abdulaziz'i görüşmeye çağırmış, eski Cumhurbaşkanı çağrıyı görmezden gelmişti.

Temmuz ayı sonunda komite, soruşturmada Abdulaziz ve onun döneminde görev yapan bazı bakanları "vatana ihanet" suçuyla yargılamakla yetkili Moritanya Yüksek Mahkemesi'ni oluşturan yasayı kabul etmişti.

Muhammed Vild Abdulaziz, 2008'de askeri darbeyle başa geldikten sonra 2009 ve 2014'teki seçimleri kazanarak, 2019 Ağustos ayına kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü.

Abdulaziz döneminde Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal Güvenlik Genel Müdürü görevlerini üstlenen mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Gazvani, 2019 seçimlerini kazanarak göreve gelmişti.

Parlamento komitesinin, mevcut Cumhurbaşkanı Gazvani'nin atadığı bazı bakanların da Abdulaziz'in suçlandığı yolsuzluğa karıştığını bildirmesi üzerine Gazvani, ağustos ayı başında hükümette değişikliğe gitmiş, başbakan ve 3 bakanı görevden almıştı.

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