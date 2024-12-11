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Dünya

Yeşilay Brüksel’de AB Komisyonuna uyuşturucuyla mücadelede doğru yaklaşımı anlattı

Yeşilay, Avrupa'da yaygınlaşan serbestleştirme stratejisi karşısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda uyuşturucuyla mücadelede "önleme ve iyileşme" üzerine görüşlerini aktardı.

Selen Valente Rasquinho  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Yeşilay Brüksel’de AB Komisyonuna uyuşturucuyla mücadelede doğru yaklaşımı anlattı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Yeşilay Dış İlişkiler Direktörü Ergin Beceren, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu bünyesindeki uzman grubu olan Uyuşturucu Üzerine Sivil Toplum Forumu'nun (The Civil Society Forum on Drugs-CSFD) yıllık toplantısına katıldı.

Beceren, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yeşilay'ının bu yıl Forum'a üye olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede iki ana akım olduğunu belirten Beceren, bunlardan birinin "önleyicilik ve iyileşme", diğerinin ise endüstri tarafından bir dönem nikotin örneğinde olduğu gibi "serbestleştirme yanlısı zarar azaltma" olduğunu anlattı.

Beceren, "Biz Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önlenmesi üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay'ın bu anlayışla sağladığı hizmetlerin Avrupa genelinde yayılması ve AB Komisyonu'na anlatılması için toplantıya katıldıklarını vurgulayan Beceren, AB Komisyonu ve üye ülkelerde genel olarak hakim olan serbestleşme yönündeki yaklaşımın, toplum sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi sonuçları olduğunun altını çizdi.

Beceren, "Biz Türkiye Yeşilayı olarak diyoruz ki; Önleyebildiğimiz kadar önleyelim, iyileştirebildiğimiz kadar iyileştirelim." dedi.

CSFD'nin bir uzman grubu olması nedeniyle tavsiyelerinin AB Komisyonu tarafından dikkate alınarak, politika yapım süreçlerini etkilediğine işaret eden Beceren, aday ülke konumundaki Türkiye'nin AB'de toplum sağlığına katkıda bulunmak için gösterdiği çabaya dikkati çekti.

Almanya'daki serbestleştirme diğer AB ülkelerine de sıçrayabilir

Türkiye Yeşilayının 97 ülkede bulunan kollarından biri olan Avusturya Yeşilayı "Verein Neubeginn" Temsilcisi Sara Evli Özhan da AB Komisyonunu uyuşturucu kullanımının önlenmesinin önemi, tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında yönlendirerek katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özhan, Almanya'nın kenevir kullanımını yasallaştırdığını anımsatarak, "AB'nin diğer ülkelerinde de bu yönde bir çalışmanın olabileceğini öngörüyoruz. Nitekim AB Komisyonu içinde bu anlamdaki konuşmalar da arttı." diye konuştu.

Yeşilay geçen hafta da Avrupa Parlamentosunda 3 günlük etkinliğe katılmış, alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneğini anlatmıştı.

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