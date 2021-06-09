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Dünya

Yeryüzü Doktorları son 5 ayda Tel Abyad'da 8 binden fazla sivile sağlık hizmeti sundu

Yeryüzü Doktorları, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde, son 5 ayda birinci basamak sağlık merkezinde 18 binden fazla sivile sağlık hizmeti verdi.

Eşref Musa   | 09.06.2021
Yeryüzü Doktorları son 5 ayda Tel Abyad'da 8 binden fazla sivile sağlık hizmeti sundu

Tel Abyad

Yeryüzü Doktorları'ndan (YYD) yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık 2020'de açılan merkezde, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, diş sağlığı, cildiye, acil gözlem ve kulak burun boğaz branşlarında hizmet verildiği belirtildi.

Mayıs sonuna dek toplam 18 bin 215 muayene, 2 bin 266 acil gözlem hizmeti, 3 bin 795 diş sağlığı tedavisi ve 19 bin 495 kişiye de ücretsiz ilaç desteği sunulduğu vurgulanan açıklamada, merkezde 9 doktor, 6 hemşire, 1 eczacı, 1 saha koordinatörü, 9 idari olmak üzere 26 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

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