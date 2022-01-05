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Dünya

Yeryüzü Doktorları, Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi

Yeryüzü Doktorları Derneği, uzun süredir kuraklık ve insani krizlerle mücadele eden Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

Gökhan Kavak   | 05.01.2022
Yeryüzü Doktorları, Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi

MOGADİŞU

Dernek adına AA muhabirine açıklama yapan Nur Ahmed, 2019'un başından 2021'in sonuna kadar Somali'de 47 bin 532 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından verilen sağlık hizmetinin Somali'nin başkenti Mogadişu Sağlık Merkezi'nde verildiğini aktaran Ahmed, "35 bin 430'u erkek, 12 bin 102'si kadın olmak üzere toplam 47 bin 532 kişi ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandı." dedi.

Ahmed, 5 yaş altı 14 bin 57 çocuğa da sağlık hizmeti verildiğini belirtti.

Sağlık hizmeti verilen kişilerin yüzde 67'sini farklı nedenlerle evlerini terk etmiş ve kamplarda kalan kişilerin oluşturduğunu söyleyen Ahmed, Yeryüzü Doktorları olarak Somali'de yeni projeler ile insanlara destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Merkezde çalışan Dr. Sadia Muhammed Adan ise Mogadişu Sağlık Merkezi'ne ülkenin farklı bölgelerinden kişilerin geldiğini ve bebeklerden yaşlılara kadar herkese hizmet verdiklerini kaydetti.

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