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Dünya

Yermük Mülteci Kampı'ndaki aileler bayramı kurulan eğlence alanında kutladı

01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Yermük Mülteci Kampı'ndaki aileler bayramı kurulan eğlence alanında kutladı

Şam
Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermük Mülteci Kampı'nda kurulan eğlence alanında aileler, Ramazan Bayramı'nı çocuklarıyla birlikte dönme dolap, langırt ve çeşitli oyuncaklarla kutladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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