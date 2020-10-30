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Dünya

Yeni Zelandalılar ötanaziye 'Evet' esrara 'Hayır' dedi

Yeni Zelanda’da ötanaziyi yasal hale getirecek, halk oylamasına sunulan Yaşam Sonunu Seçme Yasası, vatandaşların yüzde 65,2'sinin evet, 33,8’inin hayır oyunu alarak kabul edildi.

Recep Şakar   | 30.10.2020
Yeni Zelandalılar ötanaziye 'Evet' esrara 'Hayır' dedi

Melbourne

Yeni Zelanda’da ötanaziyi yasal hale getirecek, halk oylamasına sunulan Yaşam Sonunu Seçme Yasası, vatandaşların yüzde 65,2'sinin evet, 33,8’inin hayır oyunu alarak kabul edildi.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkede19 Ekim’de yapılan genel seçimlerde vatandaşlara, ötanazi ile hayatlarına son verilmesi ile eğlence amaçlı esrar kullanımının yasallaştırılması hakkındaki görüşleri soruldu.

Bağlayıcı özelliği olan referandumda oyların yaklaşık yüzde 83'ü sayılırken 33,8 hayır oyuna karşılık halkın yüzde 65,2’sinin evet dediği ötanaziye izin veren Yaşam Sonunu Seçme Yasası onaylandı.

Eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştıracak öneriye ise 53,1 hayır oyu ile karşı çıkan Yeni Zelandalılar, 46,1 kabul oyu alan tasarının yasallaşmasına onay vermedi.

Bağlayıcı referandumda onaylanan Yaşam Sonunu Seçme Yasası, referandumun resmi sonuçlarının 6 Kasım’da açıklanmasının ardından bir yıl sonra 6 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek.

Yasaya göre belirli sağlık sorunları bulunan 18 yaşın üzerindekilerin yararlanabileceği ötanaziyi gerçekleştirecek ilacın, bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması sağlanacak.

Yeni Zelanda vatandaşları için geçerli olacak yasadan ölümcül hastalıkları olan, altı ay ömrü kalan ve "dayanılmaz" acıları olan insanların yararlanacağı öngörülüyor.

İleri yaşta olmak, akıl hastası veya herhangi bir engele sahip olmak ise yasadan yararlanmak için yeterli görülmüyor.

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