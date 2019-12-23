Euro
6.58
Dolar
5.93
BIST 100
111,542.50
Altın
1,484.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da İl Emniyet Müdürleri Toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.12.2019
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu Fotoğraf: Michael Schade /AA

Wellington

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 14'e çıktı

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 5 ölü

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 5 ölü