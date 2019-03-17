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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları New York'ta protesto edildi

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İslamofobi, ırkçılık ve antisemitizme karşı yürüdü.

Dildar Baykan   | 17.03.2019
Yeni Zelanda'daki terör saldırıları New York'ta protesto edildi

New York

"Irkçılık ve Faşizme Karşı Birlik" adlı platformun çağrısıyla Foley Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Yeni Zelanda'daki camilere terör saldırılarını protesto etti. 

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları New York'ta protesto edildi

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etmek için ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İslamofobi, ırkçılık ve antisemitizme karşı yürüdü. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )

Gösteride yapılan konuşmalarda, dünyanın birçok yerinde beyaz ırkçılığın, İslamofobi'nin, antisemitizmin ve yabancı düşmanlığının yükselişte olduğu vurgulanarak, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının da beyaz ırkçılığından etkilendiğini belirtilen konuşmalarda, bu saldırılara da tepki gösterildi. 

Protesto göstericileri meydanda, "Büyük anne-babalarımız mülteciydi, anne-babalarımız göçmendi, şimdi biz ırkçı mı olacağız? Duvarları yıkın ve sınırları açın." yazılı pankart açıldı.

Ellerinde ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizme tepki gösteren dövizler taşıyan göstericiler, ABD yönetiminin "göçmen karşıtı" politikalarını da eleştiren sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Bir gösterici elinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın eliyle beyaz ırkçılığı sembolü yaptığı çiziminin altında "Burada faşistlere yer yok" yazılı bir pankart taşıdı.

Göstericiler, İslamofobi, antisemitizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığına tepki gösteren sloganlar atarak New York sokaklarında yürüdü.

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