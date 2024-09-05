Yeni Zelanda'da yerli halk Maoriler'in yeni kraliçesi tahta geçti
Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler'in Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po tahta geçerek Maoriler'in kraliçesi oldu.
Ankara
The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın cenaze töreni düzenlendi.
Kralın ölümü için 7 gün süren yasın son gününde düzenlenen ve çeşitli seremonilere yer verilen cenaze töreninde, Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak taç giydi.
Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip 27 yaşındaki yeni Kraliçe, Maoriler'in tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.