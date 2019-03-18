Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran teröristin İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye İslamofobik terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarant'ın, 3 yıl önce İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Hamdi Yıldız   | 18.03.2019
Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran teröristin İsrail'i ziyaret ettiği ortaya çıktı

Kudüs

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye İslamofobik terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016'da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail'de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant'ın, buraya Türkiye'den geldiği ifade edildi.

Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.

Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Yeni Zelanda saldırısının Pakistanlı kurbanlarından geriye hikayeleri kaldı

Yeni Zelanda saldırısının Pakistanlı kurbanlarından geriye hikayeleri kaldı

'Terörün dini, dili, ırkı coğrafyası yoktur'

'İslam düşmanlığının körüklenmesi üzüntü verici'

Yeni Zelanda'daki terör kurbanları Hollanda'da anıldı

Yeni Zelanda'daki terör kurbanları Hollanda'da anıldı
Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir gözaltı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin bir gözaltı
'Trump 'beyaz ırkçılığa' karşı net mesaj vermeli'

'Trump 'beyaz ırkçılığa' karşı net mesaj vermeli'