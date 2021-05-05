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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.05.2021
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor

Ankara

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.



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