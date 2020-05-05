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Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi kazanan ülkesinin sınırlarının, Avustralya dışındaki ülkelere "uzun süre" kapalı kalacağını belirtti.

Recep Şakar   | 05.05.2020
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda ele alınan konular ve Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla kapatılan sınırların ne zaman açılacağı hakkında açıklamada bulundu.

Toplantıda, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların iki ülke arasında oluşturulacak güvenli bir bölgeden seyahat edebilmesinin ele alındığını belirten Ardern, her iki ülkenin de virüsle mücadeledeki başarısından dolayı bunun mümkün olabileceğini kaydetti.

Geçen hafta salgına karşı verdikleri savaşı kazandıklarını açıklayan ve son iki günde yeni vaka tespit edilmeyen ülkesinin sınırlarının Avustralya dışındaki ülkelere kapalı kalacağını bildiren Ardern, "Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

 İki ülke arasında güvenli seyahat hattı oluşturulacak

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın "güvenli bir seyahat bölgesi" oluşturulması için başladığı görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiren Ardern, "Güvenli bir seyahat bölgesi karşılıklı olarak faydalı olacak, ticaret ve ekonomik toparlanmamıza yardımcı olacak, turizm ve ulaşım sektörlerini başlatmaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Başbakanı Morrison da yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki seyahat yasaklarının kaldırılmasının biraz zaman alacağını ancak bunun normale dönüşün bir parçası olduğu için toplantıda ele alındığını söyledi.

Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda’nın dünyanın geri kalanıyla ileride tekrar bağlantı kuracağını fakat bunun önce iki ülke arasında olması gerektiğinin belirten Morrison, "Bunun olabileceğini görüyoruz ama önümüzdeki hafta gerçekleşecek bir şey değil." dedi.

Kovid-19’a karşı mücadelede önemli başarı elde eden Yeni Zelanda’da virüs nedeniyle toplam 20 kişi hayatını kaybederken, Avustralya’daki can kaybı 97 olarak kaydedildi.

Son 48 saatte yeni vaka görülmeyen Yeni Zelanda’da virüs tespit edilen 1486 kişiden 1302’si iyileşmiş durumda. Resmi verilere göre virüs bulaşan 6 bin 825 Avustralyalıdan 5 bin 859’u iyileşti.





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