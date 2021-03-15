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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern dünyanın ırkçılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi

Ardern, Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının 2'nci yılında yaptığı açıklamada, "Müslüman toplumumuzun üyeleri kendi toplumlarına yönelik o saldırıdan önce oldukça korkunç bir ırkçılıkla yaşıyordu." ifadesini kullandı.

Fuat Kabakcı   | 15.03.2021
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern dünyanın ırkçılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi

Ankara

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki Müslüman toplumun Christchurch saldırısından önce de ırkçılıkla karşılaştığını belirterek, dünyanın ırkçılık ve beyaz üstünlüğü hakkında konuşması gerektiğini bildirdi.

Strait Times gazetesinin haberine göre Başbakan Ardern, ülkenin Christchurch bölgesinde Nur ve Linwood camilerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının 2'nci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Terörist, Avustralya'dan geldiği için saldırıdan Yeni Zelanda'nın sorumlu tutulamayacağını söylemenin adil olmadığının altını çizen Başbakan Ardern, "Müslüman toplumumuzun üyeleri kendi toplumlarına yönelik o saldırıdan önce oldukça korkunç bir ırkçılıkla yaşıyordu." ifadesini kullandı.

Ardern, dünyanın ırkçılık ve beyaz üstünlüğü hakkında konuşması gerektiğini ve dünya liderlerinin seslerini her yerde duyurabildikleri için sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Ülkeler bunu hesaba katmalı." dedi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.


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