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Dünya

Yeni Sudan Egemenlik Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Sudan'da yeni kurulan Egemenlik Konseyinin Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Aralık 2018 halk devriminin özgürlük, barış ve adalet sloganlarını gerçekleştirme sözünü verdi.

Ömer Erdem   | 14.11.2021
Yeni Sudan Egemenlik Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Hartum

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan başkanlığındaki konseyin 13 üyesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bugün ilk kez toplandı.

Burhan, toplantıda, özgürlük, barış ve adalet başta olmak üzere halk devriminin tüm hedeflerini gerçekleştirme sözü verdi.

Konsey üyeleri ise ülke yönetiminde Sudan halkını memnun edecek "mükemmel bir model" sunacaklarını ve kısa süre içinde sivil hükümeti kuracaklarını taahhüt etti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konseyde, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

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