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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi

Hollanda Başbakanlığına veda eden NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

Behlül Çetinkaya  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi

Londra

Rutte, 14 yıldır sürdürdüğü Hollanda Başbakanlığı görevinden ayrılırken yayımladığı 12 dakikalık veda mesajında Ukrayna'ya desteğin önemine işaret etti.

Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yapan Malezya Havayolları uçağının 2014'te Ukrayna üzerinde düşürülmesinin görevi sırasında yaşadığı en duygusal ve zorlayıcı olay olduğunu belirten Rutte, Ukrayna'da barışın Hollanda'nın güvenliği için önemli olduğunu kaydetti.

Rutte, bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini aktararak, "Ülkemizin AB ve NATO'ya entegre olması ne kadar da önemli. Dünya haritasına baktığınızda da bunu açıkça görüyorsunuz. Birlikteyken daha güçlüsünüzdür, yalnızken değil. Özellikle ülkemizden uçakla birkaç saat uzaklıktaki bir ülkede savaş olması düşüncesi bizi Ukrayna'yı desteklemek için motive etmeye devam etmeli." dedi.


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