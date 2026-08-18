ABD'de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.

Yeni albüm yayınlarının trafik kazalarındaki ölümleri artırabileceği belirlendi ABD'de yapılan araştırma, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerini yayımladığı günlerde müzik dinleme oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki ölüm oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada, 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi.

Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan "Midnights", şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan "Scorpion" ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan "Harry's House" albümleri de dahil edildi.

Uzmanlar, albümlerin yayımlandığı günlerde ABD'de en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin, albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla yüzde 43 arttığını belirledi.

ABD'deki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanarak albümlerin yayımlandığı günlerdeki ölüm oranlarını, yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel olaylar dikkate alındığında, büyük albümlerin yayımlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla yüzde 15,1 arttığını tespit etti.

Çalışmanın başyazarı Dr. Vishal Patel, "İnsanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğuyla ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sürücünün telefonunun kilidini açması, uygulamayı açması, yeni albümü bulması, şarkı listesini incelemesi ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Patel, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Network Open" dergisinde yayımlandı.