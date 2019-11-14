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Dünya

Yeni AB Komisyonunun göreve başlama tarihi tekrar ertelenebilir

İngiltere, ülkedeki 12 Aralık erken genel seçimlerinden önce, yeni AB Komisyonunun kendine ayrılan koltuğuna aday göstermeyeceğini Brüksel'e iletti.

Yusuf Hatip   | 14.11.2019
Yeni AB Komisyonunun göreve başlama tarihi tekrar ertelenebilir

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin 1 Aralık'ta göreve başlaması beklenen yeni AB Komisyonuna ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini doğruladı.

Göreve başlayacak AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, İngiltere'nin AB'den henüz ayrılmaması nedeniyle Komisyona adayı göstermesi gerektiğini ancak bunu ülkedeki 12 Aralık erken genel seçimlerinden önce yapmayacağını dün Brüksel'e bildirdiğini söyledi.

Spinant, bunun "istisnai bir durum" olduğuna dikkati çekerek, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in kabinesinin 1 Aralık'ta göreve başlaması için hukuki seçenekler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İngiltere'nin AB Komisyonu üyeliğine aday göstermeyecek olması, yeni Komisyonun göreve başlama tarihini tekrar erteleyebilir. Londra yönetiminin ülkedeki seçimlerden sonra da AB Komisyonuna aday gösterip göstermeyeceği henüz belli değil.

Yeni AB Komisyonunun 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyordu ancak 3 üyenin adaylığının reddedilmesi nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

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