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Dünya

Yemenli eski Bakan: Yemen'de kaybeden taraf Suudi Arabistan

Eski Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani'ye göre, Yemen'deki savaştan fayda sağlayanlar ise İran ve BAE oldu.

Said İbicioğlu   | 25.06.2020
Yemenli eski Bakan: Yemen'de kaybeden taraf Suudi Arabistan

Yemen

Yemen'in eski Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, ülkesindeki savaşta İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kazanan, Suudi Arabistan'ı ise kaybeden taraf olarak nitelendirdi.

Eski Bakan Cebvani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yemen savaşında bölgesel güçlerin performansını değerlendirdiğimizde fayda sağlayanlar İran ve BAE, kaybeden taraf ise Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

Cebvani, paylaşımında ayrıca, "Suudiler, psikolojide kendilerine eziyet edilmesinden hoşlananlar için kullanılan mazoşist gibiler. Bu cahillik ya da aptallık, bilemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Koalisyonun ortağı BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Eski Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, 28 Mart'ta Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik tarafından görevden alınmıştı. Cebvani, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Abdrabbu Mansur Hadi'ye sunduğu istifa mektubunda Başbakan Abdulmelik'i BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile aynı çizgide durmakla suçlamıştı.






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