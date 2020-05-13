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Dünya

Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda ayrılıkçı güçlerin komutanı öldürüldü

Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin komutanlarından Adil el-Yafi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Çağrı Koşak   | 13.05.2020
Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda ayrılıkçı güçlerin komutanı öldürüldü

Aden

Yemen'in Zencibar kentindeki çatışmalarda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin komutanlarından Adil el-Yafi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Yemen ordusu kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyan vilayetinin merkezinde yer alan Zencibar kırsalındaki çatışmalarda, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 3. Tabur Komutanı Adil el-Yafi öldürüldü.

Yafi'nin emrindeki birliklerle Yemen ordusunun kontrolünde olan Zencibar kentinin doğusunu ele geçirmeye çalıştığı sırada öldürüldüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Ebyen ilinin merkezi Zencibar kentindeki BAE destekli GGK milislerine yönelik operasyon başlatılacağı açıklanmıştı.

Ebyen'de hükümet güçleri ile GGK milisleri arasında çıkan çatışmada iki taraftan 16 kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Yemen'de bir yandan İran destekli Husiler bir yandan da BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile mücadele nedeniyle gün geçtikçe parçalanma derinleşiyor.

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