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Dünya

Yemen'in Sokotra Limanı'na Suudi Arabistan güçleri himayesindeki ikinci BAE gemisi yanaştı

Suudi Arabistan güçlerinin himayesinde Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir gemi, Yemen'in Sokotra Adası'ndaki limana yanaştı.

Muhammed Semiz   | 01.10.2020
Yemen'in Sokotra Limanı'na Suudi Arabistan güçleri himayesindeki ikinci BAE gemisi yanaştı

Yemen

Yemen'in Sokotra vilayetinde görevli, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne taşıdığı bilinmeyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı geminin, Suudi Arabistan güçlerinin himayesinde Sokotra Limanı'na giriş yaptığını belirtti. 

Geminin limanda olduğunu ve hakkında bilgi olmayan yükünü halen indirmediğini kaydeden yetkili, geminin limana yasa dışı giriş yapıp yapmadığı konusunda bilgi vermedi.

Sokotra Limanı'na 20 Eylül Pazar günü de BAE bandıralı "AD ASTRA" adlı gemi, liman yetkililerinden izin almadan giriş yapmıştı.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.


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