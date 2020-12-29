Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,459.69
Altın
1,879.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler, BAE destekli milislerin il merkezinden çekilmesini istedi

Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin il merkezi Zencibar'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Çağrı Koşak   | 29.12.2020
Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler, BAE destekli milislerin il merkezinden çekilmesini istedi

Yemen

Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerinin il merkezi Zencibar'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Ebyen vilayetinin Karn el-Kellesi bölgesinde toplanan aşiretler yaptıkları yazılı açıklamada, GGK milislerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'dan çekilmesini istedi.

Riyad Anlaşması uyarınca Yemen hükümetine bağlı güçlerin bölgede kontrolü sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bölgede darbeci milis güçlerin neden olduğu çatışmaların kesinlikle istenmediği" vurgulandı.

Açıklamada, Arap koalisyonunun bir komisyon kurarak, GGK milislerinin Zencibar'dan uzaklaştırılması ve Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin bölgede kontrol kurması konularında denetleme yapması talep edildi.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçleri, Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle 11 Aralık'ta temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 23 Aralık'ta yapılan açıklamada ise Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığı ifade edilmişti. Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin koalisyonun denetiminde devam ettiği kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de hastaneler çadırlar kurmayı planlıyor
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler, BAE destekli milislerin il merkezinden çekilmesini istedi

Yemen'in Ebyen ilindeki aşiretler, BAE destekli milislerin il merkezinden çekilmesini istedi

Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun

Yemen Cumhurbaşkanı yeni hükümete çalışmalarını Aden'den yürütme talimatı verdi

Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti

Yemen hükümeti Riyad'da anayasa yemini etti
Yemen’de yeni kabinenin başarı şansı düşük

Yemen’de yeni kabinenin başarı şansı düşük
Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü

Yemen'de onlarca aile çatışmaların durduğu Ebyen'deki evlerine geri döndü