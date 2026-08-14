Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Yemen-Türkiye Forumu’yla Türkiye’ye, gençlere ve Türk halkına Yemen’in tarihi derinliği ile iki halk arasındaki köklü ilişkileri anlatmayı, ülkenin tarihi ve konumu hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Yemen-Türkiye Forumu'yla ilişkilere ışık tuttuklarını vurguladı Yemen'in Ankara Büyükelçisi Turiq, Yemen-Türkiye Forumu’yla Türkiye’ye, gençlere ve Türk halkına Yemen’in tarihi derinliği ile iki halk arasındaki köklü ilişkileri anlatmayı, ülkenin tarihi ve konumu hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, 8 Ağustos'ta Ankara'da düzenledikleri Yemen-Türkiye Forumu, ikili ilişkiler, Yemen'deki iç savaş ve Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

Turiq, "Biz, bu forumla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devletine gerek insanlara, gençlere Yemen'in tarihi derinliğini anlatmak ve Türkiye ile, Türk halkıyla derin ve çok eskiye dayanan ilişkilerini vurgulamak, herkese Yemen'in tarihi, konumu hakkında daha çok bilgi vermeyi amaçladık." diye konuştu.

Katılımcıların foruma büyük ilgi gösterdiklerini vurgulayan Turiq, ileride daha büyük etkinlikler gerçekleştirmeyi umduklarını belirtti.

Turiq, Yemen'in büyük bir iç savaş döneminde olduğuna işaret ederek, "Husi milislerinin ayrımcı saldırıları, ülkeyi bölmeleri, Yemen halkının bu olaylardan kaynaklanan büyük ızdırabı, gerekse sağlık gerekse eğitim alanında olsun, gerekse diğer bütün alanlarda çok büyük acılara sebep vermektedir." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'e bakan Yemen'in coğrafi açıdan büyük imkanlara ve dünya denizciliğinde önem arz eden Babulmendep Boğazı'na sahip olduğunu anlatan Turiq, "Bütün bunlar, Yemen'in bugün çektiği ızdırapların sebeplerinden biri olabilir." görüşünü paylaştı.

Turiq, düzenledikleri forumda Yemen'deki insanlık dramını yansıttıklarına dikkati çekerek, "Yemen'e bu süreçte destek olan, yardım eli uzatan ülkeleri de tanıtmak istedik diplomasi heyetlerine. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelmektedir. Gerekse sağlık, gerekse eğitim, açıkçası her alanda ilk yardım elini uzatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olmuştur bize." dedi.

Türk Kızılay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumların Yemen halkına ve hükümetine destek verdiğini vurgulayan Turiq, bundan dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Turiq, forumda Türk-Yemen ilişkilerini ele aldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı, halk ve devlet erkanı olarak Yemen'in bütünlüğüne, birliğine, halkına, Yemen'in geleceğine gösterdikleri ilgi, alaka ve yardımdan dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Türkiye'nin destek ve yardımlarının Yemenlilerin hafızasında yer edeceğini sözlerine ekleyen Turiq, iki ülke arasındaki dostluğun asla unutulmayacağının altını çizdi.

Kızıldeniz'in güvenliği ve Yemen'deki iç savaş

Turiq, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine ilişkin, "Kızıldeniz'de olanlar korsanlık faaliyetleridir. Tabii bunun arkasında da açık açık söylüyorum, İran vardır. İran destekli faaliyetlerdir bunlar. Bunların yaptığı saldırılar, Kızıldeniz'de yarattıkları kargaşa açıkçası ne Yemen'e ne de Yemen vatandaşlarına herhangi bir fayda getirmiyor. Aksine her şeyi mahvediyor ve yerle bir ediyor." ifadelerini kullandı.

Turiq, Husilerin 6 Ağustos'ta Yemen'in kuzeybatısında yer alan Marib ve doğudaki Hadramevt vilayetlerinde hükümet güçlerine ait askeri bölgelere balistik füze ve İHA'larla saldırdığını belirterek, bu saldırıların can ve mal kayıplarına neden olduğuna işaret etti.

Bu tür saldırıların Yemen'e ve Yemen halkına büyük zarar verdiğini yineleyen Turiq, Husilerin insan hakları ve özgürlüklere saygı duymadıklarını söyledi.

Turiq, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin yakın zamandaki demecinde Husilere son bir fırsat verdiğini ve silah bırakarak Yemen halkının parçası olmaları için çağrıda bulunduğunu anlattı.

Bu fırsatın değerlendirilmesinin Yemen halkının kendine gelmesini sağlayacağını, dökülen kanı durduracağını ve halkın bütünleşerek geleceğini inşa etmesine yardımcı olacağını söyleyen Turiq, "Eğer akıllarını kullanırlarsa kendilerine gelirlerse tek şartımız, hükümetin tek şartı anayasaya uymak, silah bırakmak." dedi.

Turiq, bu fırsatın değerlendirilmemesinin kan davasına yol açacağı ve sonraki nesillere aktarılacağı uyarısında bulundu.

Türk halkına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a en içten teşekkürlerini sunan Turiq, üzüntü ve felaket döneminde Yemenlilere kucak açan Türk halkına teşekkür etti.

Turiq, "Yemenliler, Türkiye'de hayatlarını sürdürmek için güvenli bir liman buldular. Kendi evlerindeymiş gibi hissettirdikleri için hem hükümetinize hem de halkınıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.