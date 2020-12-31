Euro
9.13
Dolar
7.43
BIST 100
1,474.22
Altın
1,893.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Aden Havalimanı'ndaki saldırıda hükümetinin kabine üyelerini karşılamak için görev başında bulunan 1 basın mensubu hayatını kaybetti, 10 gazeteci yaralandı.

Safiye Karabacak   | 31.12.2020
Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Yemen

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh Twitter hesabından Aden Havalimanı'nda meydana gelen patlamalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığı aktardı. 

Aden hastanelerindeki bazı ağır vakalar nedeniyle sayının arttığını ifade eden Buhaybeh, bakanlığın terör saldırısında yaralananların tedavisi için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.

Saldırılarda 1 gazeteci hayatını kaybetti

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki saldırıda hükümetinin kabine üyelerini karşılamak için görev başında bulunan 1 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını belirtti.

"Husiler, havaalanlarını, tesisleri ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmaya alışkınlar. Şimdiye kadar buna benzer yüzlerce suç kaydedildi ve onlarca gazeteci ellerinde hayatını kaybetti." ifadelerine yer veren İryani, uluslararası topluma, "Husi milislerini terör listelerine sokmaya ve elebaşlarını savaş suçları işledikleri nedeniyle yargılamaya" çağırdı.

Yemen İçişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da son 24 saatte 32 bin 552 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un umudu 'mRNA teknolojisi' birçok hastalığın tedavisi için gelecek vadediyor
'Vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım'
Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'sigara' uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti

Benzer haberler

Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ayrılıkçıların isteğine uyarak Aden'e yeni emniyet müdürü atadı

Yemen Cumhurbaşkanı yeni hükümete çalışmalarını Aden'den yürütme talimatı verdi

Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi

Etiyopya'da sivillerin katledildiği bölgeye asker gönderildi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Hindistan Pakistan'a yönelik nokta operasyonlar planlıyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Hindistan Pakistan'a yönelik nokta operasyonlar planlıyor
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi