Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentindeki petrol nakil noktalarını İHA'larla hedef aldığını duyurdu

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistan İHA'larının Yemen hava sahasını ihlal etmesine misilleme olarak saldırıları gerçekleştirdiklerini savunan Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Suudi düşmanına ait İHA'ların Yemen hava sahasını ihlal etmesine yanıt olarak Suudi Arabistan'ın doğusundan Yenbu'ya ham petrol nakleden ve tedarik sağlayan birden fazla hassas hedef ve nokta, çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alınmıştır."

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek "deniz seyrüsefer yasağı" şeklinde niteledikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucu gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Irak'tan gelen İHA'lar engellenerek imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Irak topraklarından gelen ve ülkenin Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı tespit ederek engellediği ve imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı girişimlerinin Irak topraklarından gerçekleştirildiği ve İran'a bağlı "terörist milisler" tarafından düzenlendiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'ın, kendini savunma ve sahip olduğu imkanları koruma konusunda meşru hakkı bulunduğu ifade edilen açıklamada, Riyad yönetiminin "uygun gördüğü zaman ve yerde gerekli karşılığı verme hakkını saklı tuttuğu" belirtildi.

Suudi Arabistan'dan İHA saldırılarına tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Irak'ta İran destekli milislerce İHA'larla düzenlenen "menfur saldırıları" en güçlü ifadelerle kınadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma ile saldırganları caydırma konusundaki kararlılığı vurgulanan açıklamada, Riyad yönetiminin saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Irak hükümetine, topraklarının saldırılar için üs olarak kullanılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.