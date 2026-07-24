Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan, Yemen'in Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası’na saldırı düzenledi

Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığı, kentte art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

Husiler: Suudi Arabistan Hudeyde'ye saldırdı

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalı ise Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi de Hudeyde kentine çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini öne sürerek saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan ise saldırı iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Hudeyde'nin ardından Kamaran Adası’na saldırı düzenlendi

Öte yandan Yemen'deki Husilere ait medyada yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Yemen'in Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası’na da saldırı düzenlediğini bildirildi.