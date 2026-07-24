Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleri ile Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan, Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası'na saldırı düzenledi Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde iletişim tesisleri ile Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığı, kentte art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, Hudeyde kentinde bazı noktaların yoğun bombardımana maruz kaldığını belirtti. Art arda patlama sesleri duyulan kentte insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

Kaynaklar, bombardımanın halk arasında paniğe neden olduğunu, bazı noktalardan dumanların yükseldiğini aktardı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını, Hudeyde Limanı'nı ise hedef almadıklarını duyurdu.

Husiler: Suudi Arabistan Hudeyde'ye saldırdı

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalı ise Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi de Hudeyde kentine çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini öne sürerek saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Hudeyde kentinin ardından Kamaran Adası'na saldırı düzenlendi

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalında yayımlanan haberde, Hudeyde kentindeki iletişim kurumuna ait tesislerin hava saldırılarının hedefi olduğu belirtildi.

Haberde, Hudeyde kentine bağlı Kamaran Adası'na da hava saldırıları düzenlendiği aktarılırken hedef alınan noktalar veya olası can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hudeyde'ye çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürerek saldırıların Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Hudeyde'deki silah depolarında meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığını öne sürdükleri görüntüleri paylaştı.

Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın bugün yayımladığı haberde, Suudi bir şirkete ait NCC MASA adlı geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken hedef alındığı, geminin gövdesinde hafif hasar oluştuğu açıklanmıştı.

Geminin ve mürettebatın güvenliğinin kontrol edilmesinin ardından seyrine devam ettiği aktarılmıştı.

SPA, dün de Suudi bir şirkete ait "Encelia" adlı geminin Kızıldeniz'de hedef alındığını ve geminin ön bölümünde yangın çıktığını, mürettebattan yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, söz konusu saldırıların kim tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmazken, gemi ve mürettebatın güvenliğinin sağlanması ve deniz çevresinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirmişti.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.