Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarını "korkunç ve haksız" olarak nitelendirdi.

Gülşen Topçu   | 17.06.2020
Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız

Yemen

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarını "korkunç ve haksız" olarak nitelendirdi.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran'da Sada'nın Şeda ilçesine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk en az 12 kişinin öldüğü belirtildi.

BM Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande de yaptığı açıklamada, "Bu korkunç ve haksız saldırılarda hayatını kaybedenlerin sevdikleri ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen'in barışa ihtiyaç duyduğunu, insani yardım örgütlerinin fonlarının tükendiğini ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığını belirten Grande, yardıma muhtaç milyonlarca Yemenli'nin tehlikede olduğunu kaydetti.

Açıklamada, BM'nin Kovid-19 salgını nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına rağmen Yemen'de savaşın devam ettiği, geçen ocak ayından bu yana yaşanan çatışmalarda 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerinin önceki gün ülkenin kuzeyindeki Sada iline düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü
Peru'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bini geçti
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
ABD'de yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 ölümleri 50 bini geçti

Benzer haberler

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi: Sada'daki saldırılar korkunç ve haksız