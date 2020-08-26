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Dünya

Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, hükümetle yürütülen müzakereleri durdurdu

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için meşru hükümetle yürütülen müzakereleri askıya aldığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 26.08.2020
Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, hükümetle yürütülen müzakereleri durdurdu

İstanbul

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hamisi olması nedeniyle Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, karara gerekçe olarak hükümete bağlı güçlerin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması gösterildi.

Haziran ayında ilan edilen ateşkesten bu yana hükümet güçlerinin gerçekleştirdiği 350 ihlalde, güney güçlerinden çok sayıda kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, El-Kaide ve DEAŞ unsurlarının da ülkenin güneyine sevk edildiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinden GGK'nın kararına ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı bir habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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