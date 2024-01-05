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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen'de, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri yapıldı

Yemen'in çeşitli kentlerinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne destek için gösteriler düzenlendi.

Aziz Ahmadi, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Yemen'de, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri yapıldı Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Aden

Yemen'de Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre; Sana, Hudeyde, Hacce, Saide ve Ed-Dali'de on binlerce Yemenli, Filistinlilere destek için toplandı.

Husilerin çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Saldırıların durmasını isteyen eylemciler, Filistinlilere destek içeren sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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