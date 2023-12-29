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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen'de, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Yemen'de, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek amacıyla gösteriler düzenledi.

Mohammed Sameai, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Yemen'de, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Başkent Sana'da ve ülkenin çeşitli kentlerinde "ABD bizi durduramayacak" ve "Sizinle beraber zafere kadar" sloganıyla düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'ye destek mesajları verdi.

Göstericiler ayrıca "İslam ümmetinin tamamı.. Siyonizmi reddediyor." ve "7 Ekim günü.. Hayber mağlup oldu" sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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