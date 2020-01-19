Husilerden Yemen'de askeri kampa saldırı

Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 45'e yükseldi

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentindeki hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında ölü sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 19.01.2020
Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 45'e yükseldi

Yemen

Marib Devlet Hastanesinden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin çoğunun asker olduğu ve istirahat anında hava saldırısına maruz kaldıkları belirtildi. 

Daha önce hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırı silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleşti.

Saldırıya ilişkin Yemen hükümetinden ya da Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

23 Husi militan öldürülmüştü

Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Nehem ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasında dün çıkan çatışmada, 23 Husi militanı ile 3 asker hayatını kaybetmişti.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen ordusu, Nehem ilçesindeki askeri noktalara saldırı hazırlığında olan Husilere önleyici bir operasyon düzenlemiş çıkan çatışmada 23 Husi militanı öldürülürken, 3 asker de yaşamını yitirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Husilerden Yemen'de askeri kampa saldırı

Husilerden Yemen'de askeri kampa saldırı

BM'den 'Yemen tekrar kıtlığın eşiğine sürüklenebilir' uyarısı

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi

İsrail'in Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdığı iddia edildi
Suudi Arabistan öncülük ettiği koalisyonlardan istediği sonucu alamıyor

Suudi Arabistan öncülük ettiği koalisyonlardan istediği sonucu alamıyor

Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki

Malezya'dan ABD'nin Bağdat Havalimanı'na saldırılarına tepki