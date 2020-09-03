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Dünya

Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

Yemen'in Marib kentinde Husilere karşı yürütülen savaşta hükümeti destekleyen halk direnişi saflarındaki liderlerden parlamento üyesi Şeyh Rubeyş el-Ali öldürüldü.

Hamdi Yıldız   | 03.09.2020
Yemen'de Husilere karşı mücadelede bir milletvekili hayatını kaybetti

Yemen

Resmi haber ajansı Saba'ya göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Şeyh Rubeyş el-Ali'nin ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı. 

Mesajda, Ali'nin Marib kentinde Husi milislere karşı bir saldırıya komutanlık yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

''İran'ın projesine karşı mücadelede büyük bir rolü bulunuyordu''

Ali'nin etkin bir şahsiyet olduğu belirtilen mesajda, kendisinin ülkede İran'ın projesine karşı mücadelede büyük bir rolü bulunduğu vurgulandı.

Yemen Savunma Bakanlığı ise yayınladığı taziye mesajında Ali'nin orduda Tuğgeneral rütbesinde bir asker olduğu vatan savunması sırasında görevi başında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İslami yönelişli Islah Partisi Milletvekili olan Rubeyş el-Ali, Sana kentinde orduya destek veren Halk Direniş Gücü Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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