Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'de Husiler: Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurduk Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cazan ve Yenbu kentlerinde Aramco şirketine ait kritik tesislere yönelik "iki nitelikli askeri operasyon" düzenlediklerini ifade etti.

Önce Cazan'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve İHA'yla vurulduğunu ardından Yenbu'daki tesislere balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İHA'lar kullanılarak saldırı düzenlendiğini belirten Seri, "hedeflerin başarıyla vurulduğunu" iddia etti.

Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktaran Seri, ilerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi.

Söz konusu saldırılara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husi mevzileri hava saldırılarıyla hedef alındı

Yemen devlet televizyonunun haberinde, “Marib ve Cevf’te terörist Husi milislerine ait takviye güçleri hava saldırılarıyla hedef alındı.” ifadesine yer verildi.

Haberde, saldırıları düzenleyen tarafa ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi: Husiler şiddet ve gerilimi tırmandırmakta ısrar ediyor

Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cabir, Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının acılarına son verecek kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla, gerilimi azaltma ve barışa yönelik tüm çabalar ile BM Yemen Özel Temsilcisi'nin gayretlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ve sürdüreceğini" savundu.

Barış çabalarına rağmen Husilerin Yemen'i "dış güçlerin elinde bir piyon haline getirdiği" eleştirisinde bulunan Cabir, "Husi teröristler, Yemen'e veya halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan dış gündemlere hizmet etmek amacıyla gerilimi azalmak ve barış yolu yerine tırmanma ve şiddet yolunu izlemekte ısrar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi: Hükümet, seyrüsefer hatlarını korumak için Koalisyon ile çalışıyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin “deniz yollarını koruma ve terörle mücadele” konusundaki kararlılığını vurguladı.

Yemen hükümetinin Arap Koalisyonu ve uluslararası toplumdaki ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğünü ifade eden Alimi, "Deniz hatlarını korumak ve terörle mücadele etmek ulusal bir sorumluluk olduğu kadar Yemen'in, bölgenin güvenliği ile uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sarsılmaz bir taahhüttür." değerlendirmesinde bulundu.

Husileri "İran’ın ajandasına hizmet etmek uğruna tırmanışı sürdürme ve Yemen halkının çıkarlarını riske atmakla" suçlayan Alimi, Husilerin bu yaklaşımı sürdürmesinin ülkenin kaynaklarını tüketmekten başka bir işe yaramayacağını ve Yemenlilerin darbeyi sona erdirip devlet kurumlarını geri kazanma kararlılığını değiştiremeyeceğini kaydetti.

“Husiler ve destekçilerinin, ne zaman bir sükunet fırsatı doğsa ülkeyi ardı ardına krizlere sürüklemekte ısrar ettiğini” savunan Alimi, “Husilerin Yemen halkının devlet, onur, güvenlik ve istikrar beklentilerini görmezden geldiğini” öne sürdü.

Alimi, tırmandırıcı tutumun acıları uzatmaktan ve ülkenin kalan imkanlarını heba etmekten başka bir sonuç doğurmayacağını belirterek, "Yemen halkı, devlet kurumlarını yeniden kurma ve hakimiyetini ülke genelinde sağlama hedefine bağlı kalmaya devam edecektir. Milislerin önünde bu gerçekleri kabullenmekten başka bir seçenek yoktur." dedi.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.