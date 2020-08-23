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Dünya

Yemen'de hükümet yanlısı direniş güçlerinin komutanı Haseni: BAE, Libya'ya Yemenli paralı askerler gönderdi

Yemen'de hükümet yanlısı güney direniş güçlerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), 40 Yemenli paralı askeri, meşru hükümete karşı savaşmaları için Libya'ya gönderdiği belirtildi.

Gülşen Topçu   | 23.08.2020
Yemen'de hükümet yanlısı direniş güçlerinin komutanı Haseni: BAE, Libya'ya Yemenli paralı askerler gönderdi

Aden

Yemen hükümeti saflarında güneyde Husilere karşı savaşan direniş güçleri komutanlarından Adil el-Haseni, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı açıklamada, BAE'nin, 40 Yemenli askeri, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin safında meşru hükümete karşı savaşması için Libya'ya gönderdiğini ifade etti.

Söz konusu paralı askerlerin Sirte kentine gönderildiğini kaydeden Haseni, BAE'nin bu askerlerden her birine aylık 5 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1300 dolar) ödediğini aktardı.

Paralı askerlerin Yemen'in güneyindeki Dali ve Lahic kentlerinden olduğu bilgisini veren Haseni, BAE'nin, "Yemen'deki piyonlarını ajan olarak kullandığını ve ülke dışında savaşmaya gönderdiğini" kaydetti.

BAE ya da Yemen makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İngiliz "The Guardian" Gazetesi Aralık 2019'da, Abu Dabi'nin, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri safında savaşmak üzere Libya'ya gönderilen paralı askerleri finanse ettiğini yazmıştı.

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