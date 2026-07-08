Yemen'de hükümet ile İran destekli Husilerin son 24 saatte peş peşe yaptığı askeri hazırlık açıklamaları, ülkede yaklaşık 3 yıldır büyük ölçüde korunan sükunetin yeniden bozulabileceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Yemen'de hükümet ile Husiler karşılıklı askeri hazırlıklarını artırıyor Yemen'de hükümet ile İran destekli Husilerin son 24 saatte peş peşe yaptığı askeri hazırlık açıklamaları, ülkede yaklaşık 3 yıldır büyük ölçüde korunan sükunetin yeniden bozulabileceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi, ordu birliklerine en üst düzey hazırlık talimatı verirken, Husiler de kendilerine bağlı kabilelerin birçok vilayette seferberlik ilan ederek adeta "savaş davullarını çaldığını" duyurdu.

Nisan 2022'den bu yana Yemen'de cephelerin büyük bölümünde göreceli sükunet devam etse de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Taraflar henüz kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşamazken, son günlerde karşılıklı sert açıklamalar ve askeri hareketlilik de dikkati çekiyor.

Yemen'deki iç savaş, Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başladı. Çatışmalar, 2015 yılında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hükümetin talebi üzerine müdahil olmasıyla daha geniş bir boyut kazandı.

Başkanlık Konseyi, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi mücadelesini görüşüyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Konseye bağlı İstişare ve Uzlaşı Heyeti ile yaptığı toplantıda, mevcut gelişmeler karşısında ulusal uyumun güçlendirilmesini ele aldı.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Alimi, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması ve ulusal karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi mücadelesi" kapsamında tüm imkanların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Başkanlık Konseyi Üyesi ve Devler Tugayları Komutanı Abdurrahman el-Muharremi de tüm askeri ve güvenlik birimlerine azami hazırlık seviyesine geçmeleri talimatını vererek, Husilerin olası saldırılarına karşı önleyici tedbirlerin en üst düzeye çıkarılmasını istedi.

Çeşitli cephelerde çatışma hazırlığı

Yemen Bakanlar Kurulu da geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Husileri askeri gerilimi tırmandırmak, barış çabalarını sekteye uğratmak ve savaşın uzamasına neden olmakla suçladı.

Kabine toplantısında, tüm cephelerde askeri hazırlık seviyesinin artırılması ve operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi talimatı verilirken, uluslararası topluma da İran'ın Yemen'deki müdahalelerine karşı daha caydırıcı adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Husilerden savaş çanlarını çalma tehdidi

Husilere bağlı Savunma Bakanlığının yayın organı "26 Eylül" internet sitesi, birçok vilayette "genel seferberlik, savaş hazırlığı ve cephelere insan ile mali destek sağlanması" amacıyla silahlı kabile toplantılarının sürdüğünü bildirdi.

"Yemen Kabileleri Savaş Davullarını Çalıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, söz konusu hareketliliğin Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısına yanıt niteliğinde olduğu belirtildi.

Habere göre silahlı gösteriler Sana, Marib, El-Beyda, Hacce ve Saada başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenirken, yayımlanan bildirilerde Yemen halkına "ülkenin tamamı kurtarılıncaya kadar birlik içinde mücadele edilmesi" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplum gelişmeleri "yakından" izliyor

İngiltere'nin Yemen Büyükelçiliği, Husilerin Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan'a yönelik söylemlerindeki sertleşmeyi kınayarak tüm taraflara gerilimi düşürmeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Yemen Büyükelçisi Yevgeniy Kudrov ise Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin siyasi sürece destek veren ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Yemen'deki siyasi ve askeri gelişmeler ile Tahran-Sana uçuşunun ele alındığını açıkladı.