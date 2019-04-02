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Dünya

Yemen'de çocukların çatışmalardan korunması için anlaşma sağlandı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, BM ile Yemen’de çocukların silahlı çatışmalardan korunması konusunda anlaşma yaptıklarını duyurdu.

02.04.2019
Yemen'de çocukların çatışmalardan korunması için anlaşma sağlandı

Riyad

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'da koalisyona bağlı Ortak Kuvvetler Komutanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba arasında, Yemen'deki çocukların daha güçlü şekilde korunması için anlaşma imzalandı.

Gelecek aydan itibaren çocukların rehabilitasyonu için uluslararası girişim başlayacak.

Yemen'de 24 bin çocuk çatışmalarda kullanılıyor

Yemen'de Husiler tarafından 24 bin çocuğun çatışmalarda kullanıldığı ve çatışma bölgelerinde bu durumun devam ettiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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