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Dünya

Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunu çocukların hayatını karartıyor

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yüzbinlerde çocuk, en hareketli ve dinamik çağlarını, zayıf bedenlerini ölümün pençesinden kurtarmakla geçiriyor.

Mustafa M. M. Haboush,Gülşen Topçu   | 29.05.2021
Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunu çocukların hayatını karartıyor

Sana

Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan yüzbinlerce çocuk, 6 yılı aşkın süredir devam eden savaşın faturasını en ağır şekilde ödüyor.

Savaş nedeniyle işsizliğin ve iç göçün arttığı, çalışanların ise maaşlarını almakta sıkıntı yaşadığı ülkede babalar, bir deri bir kemik kalmış çocuklarını hayata bağlamak için mücadele veriyor.

Akut yetersiz beslenme ve beyin atrofisi sorunu yaşayan 10 yaşındaki Şadi'nin babası İbrahim, bu mücadeleyi verenlerden sadece biri.

Başkent Sana'daki Es-Sebin Hastanesi Çocuk Yetersiz Beslenme Bölümü, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayamamış onlarca çocuğu ağırlıyor.

Tedavi olması için oğlunu bu alandaki ilk ihtisas hastanesi olan Sebin'e getiren İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş çıkmadan önce bir işi olduğunu ancak sonra işini kaybettiğini ve göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Baba İbrahim, "Şartlar çok zor. İlaç alacak param yok ve 150 bin riyalden (250 dolar) fazla borcum var." dedi.

BM'nin rakamları korkutuyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) son raporları, Yemen'de 2020 yılında çocuklarda akut ve şiddetli akut yetersiz beslenme sorununun yüzde 22 oranında arttığını gösteriyor.

Bu rakamlar, savaşın başladığı 2015 yılından bu yana en yüksek şiddetli akut yetersiz beslenme oranı olarak kabul ediliyor.

BM'ye bağlı söz konusu örgütler geçen ay, Yemen'de 5 yaş altı 2,3 milyon çocuğun 2021'de akut yetersiz beslenme sorunu yaşamasının beklendiğini açıkladı ve şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 100 bin çocuğun da acilen tedavi olmamaları durumunda vefat edebilecekleri uyarısı yaptı.

Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden savaş nedeniyle 30 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç bulunuyor.

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