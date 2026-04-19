Yemen'de 2018'den bu yana 555 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi Yemen'de yürütülen mayın temizleme çalışmaları kapsamında 2018'den bu yana 555 binden fazla mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan destekli "Mayın Temizleme Projesi"nin (MASAM) Genel Müdürü Usame bin Yusuf el-Kusaybi, projenin başladığı Haziran 2018'den 17 Nisan 2026'ya kadar geçen sürede kaydedilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kusaybi, bu süre zarfında ekiplerin toplam 555 bin 734 mayın, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcıyı imha ettiğini belirtti.

İmha edilen mühimmatın 389 bin 283'ünü patlamamış mühimmatlar, 150 bin 866'sını tanksavar mayınları, 7 bin 151'ini personel mayınları ve 8 bin 434'ünü el yapımı patlayıcıların oluşturduğunu aktaran Kusaybi, sahadaki riskin büyüklüğüne dikkati çekti.

Kusaybi ayrıca, proje kapsamında bugüne kadar 78 milyon 790 bin 403 metrekarelik alanın mayın ve patlayıcılardan temizlendiğini kaydetti.

Kusaybi, çalışmaların amacının sivillerin korunması, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve yerinden edilen Yemenlilerin bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.