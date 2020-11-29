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Dünya

Yemen ordusu: Husilerin Hudeyde'de düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde düzenlediği topçu saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını duyurdu.

Halime Afra Aksoy   | 29.11.2020
Yemen ordusu: Husilerin Hudeyde'de düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

Yemen

Orduya bağlı Amalika Tugayından yapılan açıklamada, Husi milislerin, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesine bağlı El-Kaze köyüne top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiği, 10 sivilin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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