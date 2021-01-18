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Dünya

Yemen ordusu: Husilerin Hudeyde ilindeki ikinci üst düzey komutanı öldürüldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Hudeyde ilindeki ikinci üst düzey komutanının da öldürüldüğünü duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 18.01.2021
Yemen ordusu: Husilerin Hudeyde ilindeki ikinci üst düzey komutanı öldürüldü

Yemen

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Hudeyde'de Husi milislerle girilen çatışmaya ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, Husilerin ikinci askeri komutanı Abdulvehhab Muhammed Ali Bedreddin'in Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde çıkan çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Husi milislerin Hızlı Müdahale Birlikleri Komutanı Ebu Taha el-Murtaza'nın da bu sabah öldürüldüğü duyurulmuştu.

Yemen ordusundan 17 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde Husilerle yaşanan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

BM Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) ise dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin güney bölgesindeki şiddetli çatışmalar ve ateşkesin ihlal edilmesinin endişeye yol açtığını vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki meşru hükümete ve İran destekli Husilere yönelik sık sık Hudeyde'deki askeri tırmanışın durdurulması, 2018 yılında varılan Stockholm Anlaşması'nın sonuçlarından biri olan ve taraflar arasında imzalanan ateşkese uyulması çağrısında bulunuyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

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