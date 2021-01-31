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Dünya

Yemen ordusu: Hudeyde'de Husi komutan ve beraberindekiler öldürüldü

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Hudeyde'de askeri takviye kuvvetlerine liderlik eden Husi komutan ile beraberindeki bazı kişilerin öldürüldüğünü duyurdu.

Halime Afra Aksoy   | 31.01.2021
Yemen ordusu: Hudeyde'de Husi komutan ve beraberindekiler öldürüldü

Hudeyde

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orduya bağlı ortak güçler, Husi milislerin, Hudeyde'nin doğusundaki "Kilo 16" bölgesine yönelik askeri takviye girişimlerini engelledi.

Takviye kuvvetlerine liderlik eden Husi komutan İbrahim Ed-Deylemi ile beraberindekiler bölgedeki temas hatlarına girmeye çalışırken öldürüldü.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken Husilerden henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde şu ana kadar kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

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