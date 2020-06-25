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Dünya

Yemen ordusu Cevf ilinde Husilerin kontrolündeki El-Hazm kentini kuşattı

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf iline bağlı El-Hazm kentini kuşattığını ve bazı stratejik bölgelerde kontrolü sağladığını duyurdu.

Omar Alothmani,Hacer Başer   | 25.06.2020
Yemen ordusu Cevf ilinde Husilerin kontrolündeki El-Hazm kentini kuşattı

Yemen

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, 6. Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Emin el-Vaili, ordu birliklerinin, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan El-Hazm kentini kuşattığını belirtti.

Son günlerde Cevf ilinde stratejik öneme sahip bazı askeri noktalarda da kontrolü sağladıklarını kaydeden Vaili, çıkan çatışmalar sonucu Husi milislerden onlarca ölü ve yaralalı olduğunu, milislere ait askeri araçların imha edildiğini aktardı.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

El-Hazm kenti Husilerin, Cevf ili ise yer yer Husilerin ve ordu güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, pazar günü yaptığı açıklamada, Yemen'de devam eden çatışmalara dikkati çekerek, taraflara "şiddeti ve savaşı durdurmaları" çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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