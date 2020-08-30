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Dünya

Yemen ordusu Beyda'da stratejik mevzide kontrolü sağladı

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Beyda ilinde stratejik bir mevziyi Husilerden geri aldı.

Hacer Başer   | 30.08.2020
Yemen ordusu Beyda'da stratejik mevzide kontrolü sağladı

Yemen

Beyda iline bağlı Natı bölgesinin yetkili isimlerinden Mesad es-Salahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Silahlı kabile üyelerinin de destek verdiği ordu güçleri, Husilerle yaşanan çatışmaların ardından Natı bölgesindeki stratejik Cebel Savran'da kontrolü sağladı." dedi.

Cebel Savran'ın bölgedeki en önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Salahi, öncesinde burada bulunan Husilerin keskin nişancılarının ordu güçlerinin ilerleyişini engellediğini aktardı.

Salahi ayrıca, Cebel Savran'ın kontrolünü ele geçirmek için çıkan çatışmalarda 5 Husi militanın öldüğünü kaydetti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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