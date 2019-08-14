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Dünya

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyinin Aden'den çekilmesi talebi

Yemen Dışişleri Bakanlığından, herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesi gerektiği bildirildi.

Ali Avida,Safiye Karabacak   | 14.08.2019
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyinin Aden'den çekilmesi talebi

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Aden'de gerçekleştirilen darbeye ilişkin toplantı çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Hadrami, ancak herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol ettiği noktalardan çekilmesini öngören bir süre önce yapılan açıklamaya uyulması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen hükümeti ve geçici başkent Aden'deki taraflara acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti devirme girişiminde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, geçen hafta çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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