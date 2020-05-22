Euro
7.42
Dolar
6.79
BIST 100
102,522.70
Altın
1,734.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

Yemen hükümeti, ülkedeki salgınların teşhisi ve sağlık kadrolarına destek için uluslararası uzmanlar gönderilmesi çağrısı yaptı.

Hamdi Yıldız   | 22.05.2020
Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

Yemen

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Nasır Baum, Avrupa Birliği Büyükelçisi Hans Grundberg'le bir araya geldi. 

Fransa ve Hollanda büyükelçilerinin de hazır bulunduğu görüşmede Baum, ülkesinin içinde bulunduğu sağlık krizine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık sektörünün desteklenmesi ve salgın hastalıklarla mücadele konusunda bağışçı ülkeler ve örgütlerin çaba göstermesi çağrısı yapan Baum, Yemen'e sağlık kadrolarının desteklenmesi ve salgın hastalıkların teşhisi için tıbbi ekip ve uzmanların gönderilmesini istedi.

Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaynaklı can kaybının 33'e, vaka sayısının 197'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir günde Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 200 bine yaklaştı
Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi
ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Benzer haberler

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

Yemen hükümeti ülkeye tıbbi uzman ekiplerin gönderilmesini istiyor

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı

Çankırı'da karantina süresini tamamlayan 233 kişi evlerine uğurlandı
Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi