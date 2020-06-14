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Dünya

Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin Riyad Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin Riyad Anlaşması'ndan tamamen çıktığını iddia etti.

Hamdi Yıldız   | 14.06.2020
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi'nin Riyad Anlaşması'ndan ayrıldığını öne sürdü

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami "Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Yemen Merkez Bankası'na ait paraları taşıyan araca el koymasının" ardından Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. 

GGK'ya bağlı milislerin haydutlar gibi davrandığını belirten Hadrami, Aden Limanı'ndan geçici başkent Aden'deki Merkez Bankası'na taşınan paralara GGK'nin el koyduğunu ifade etti.

Hadrami, bu türden ihlallerin devam etmesinin GGK'nin Riyad Anlaşması'ndan ayrıldığının bir ispatı olduğundan hiçbir şüphe olmadığını belirtti.

GGK'nin devlet kurumlarını çalışamaz hale getirmekte ısrarcı olduğunu dile getiren Hadrami, "GGK Riyad Anlaşması'nı uygulamadığı sürece devlet çerçevesinin dışına çıkan silahlı bir milis gücü olarak kalmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

"Uluslararası toplum, GGK'yi isyancı bir oluşum olarak kabul etmelidir"

Hadrami, "Uluslararası toplum, GGK'yi meşruiyetini kaybetmiş isyancı bir oluşum olarak kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Meşru Yemen hükümetinin Riyad Anlaşması'nın garantörü olarak Suudi Arabistan'ı gördüğüne işaret eden Hadrami, GGK'nin aykırı uygulamalarına karşı Riyad'ın açık ve net bir tutum sergileyeceği beklentisinde olduklarını kaydetti.

Yemen'de meşru hükümete bağlı Merkez Bankası, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geniş Konseyi'ne (GGK) bağlı bir grubu, bankaya nakledilmesi gereken paralara el koymakla suçladı.

Yerel basında da GGK'nın Merkez Bankası'na ait paraların bulunduğu 7 konteynere el koyduğu bilgisi yer aldı.

Yemen Dışişleri Bakanı:
- "Uluslararası toplum, GGK'yi meşruiyetini kaybetmiş isyancı bir oluşum olarak kabul etmelidir"

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